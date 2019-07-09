Japon oyunlarının başyapıtı 3 gün sonra Türkiye'de!
Japon strateji oyunlarının seçkin bir temsilcisi olan Langrisser serisinin mobil sürümü 3 gün sonra Türkiye'deki oyun severlere açılacak.
Bu yılın ilk çeyreğinde Kuzey Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya'daki onlarca ülkede yayınlanan ve milyonlarca oyuncunun takdirini kazanan Langrisser Mobile, 12 Temmuz'da App Store ve Google Play'de Türkçe olarak yerini alacak.
Japon oyunlarının saygın temsilcisi
Orijinali Masaya Games tarafından 1991'de geliştirilen Langrisser, Japon oyunlarının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugüne dek beş nesli çıkan Langrisser, mobil sürümde orijinal özelliklerini koruyor. Asker türlerinin birbirlerine olan üstünlüğü, arazinin stratejiye etkisi değişmezken, eşsiz Japon çizimleri, muhteşem dublajlar, birbirinden harika müzikler ve gelişmiş grafikler Langrisser Mobile'da bir araya gelerek fantezi dünyasını kasıp kavuracak bir oyun ortaya çıkartıyor.
Epik hikaye mobilde devam ediyor
Langrisser Mobile adıyla kaldığı yerden devam eden efsane, kahramanlar ordusunun dünyayı kurtarmak için karanlık güçlerle savaştığı epik bir hikayeyle sürüyor.
Birçok ülkede AppStore ve Google Store mağazalarında uzun bir süre "En İyi 5" listelerinde kendisine yer bulan oyunun en önemli özellikleri şu şekilde sıralanıyor:
Görkemli atmosfer ve geniş dünya görünümü
Efsanevî oyun öyküsü
Askerlerin birbirlerine üstünlükleri, arazinin stratejiye, stratejinin ise zafere etkisi
Japon sanatçıların harika çizimleri
Gerçek zamanlı düellolar
Muhteşem müzikler
Japonya'nın ustalarından dublajlar
Birbirinden harika 300'den fazla klasik bölüm
Onlarca meslekte kapsamlı gelişim imkânı
Her yaştan popüler karakter