Japon otomotiv devinden özel kredi kampanyası
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Japon otomotiv devinden özel kredi kampanyası

Japon otomotiv devinden özel kredi kampanyası
07.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:45

Japon otomotiv üreticisi Honda, Mayıs ayına özel hazırlanan kredi kampanyasını açıkladı.

Japon otomotiv üreticisi Honda, Mayıs ayına özel hazırlanan kredi kampanyasını açıkladı.

Honda, Civic Sedan için Mayıs ayına özel kredi kampanyası sundu. Buna göre marka, Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere Mayıs ayı boyunca 60 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 18 ay vade imkanı sağlayacak.

Bununla birlikte markanın Civic Hatchback, CR-V ve HR-V modellerinde ise ING Bank işbirliği kapsamında Mayıs ayı boyunca yüzde 0,84 faiz oranı sunulacağı bilgisi verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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