Japon ordusu, savaş döneminde her 70 asker için 1 'seks kölesi' istihdamına resmen onay vermiş

09.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:14

Japon İmparatorluk Ordusu, Tokyo hükümetine resmi yazı göndererek her 70 asker için bir "ianfu" (Rahatlatıcı kadın) istihdam edilmesini istemiş.



Japon diplomatik temsilcilikleri ile dışişleri bakanlığı arasındaki tarihi gizli yazışmalara ait 23 belge su yüzüne çıktı. 1938 tarihli belgelerde, Japon diplomatların işgal edilen topraklardaki askeri genelevlerde ianfu görevlendirilmesi talebini Tokyo'ya ilettiği görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle