Japon öğrenciler Kovid-19 sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Japon öğrenciler Kovid-19 sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu - Haberler
Koronavirüs, Japonya, Japon, Güncel

Japon öğrenciler Kovid-19 sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu

Japonya'da bulunan Business Breakthrough Üniversitesi (BBT Üniversitesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için uzaktan görüntülü katılıma imkan sağlayan robotlar aracılığıyla mezuniyet töreni düzenledi.

07.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:21
Japon öğrenciler Kovid-19 sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu

Japonya'da bulunan Business Breakthrough Üniversitesi (BBT Üniversitesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için uzaktan görüntülü katılıma imkan sağlayan robotlar aracılığıyla mezuniyet töreni düzenledi.

Kovid-19 nedeniyle etkinliklerin iptal edildiği dönemde, bu soruna teknolojiyi kullanarak çözüm bulan Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Business Breakthrough Üniversitesi, Japon bir firma tarafından geliştirilen robotlar aracılığıyla, öğrencilerini çevrimiçi bir törenle mezun etti.

Törende görevli olan 4 öğrencinin kontrol ettiği robotlara, mezun olacak öğrenciler Zoom isimli video konferans programıyla uzaktan bağlandı.

Robotun yüz kısmındaki tablet üzerinde görüntüleri yer alan öğrenciler, mezuniyet elbisesi giydirilmiş robotlar aracılığıyla sırasıyla üniversite yetkililerinden diplomalarını aldı.

Öğrenciler bu sayede aktif bir şekilde yetkililerle iletişim kurma imkanı da buldu.

"Öğrencilerden çok olumlu geri dönüşler aldık"

BBT Üniversitesi İşletme Fakültesi Küresel Yönetim Departmanı Dekanı Prof. Shugo Yanaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak koronavirüs nedeniyle özel bir mezuniyet töreni düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, mezuniyet töreninde yer alan robotların Japonya merkezli robot teknolojileri alanında üretim yapan bir firmanın "newme" isimli "Avatar" robotları olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri bu yöntemle mezun ettiklerini anlatan Yanaka, "Öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Robotların olduğu böyle bir mezuniyet töreni beklemediklerini, koronavirüs sürecinde böyle bir imkan sağlamasını sevinçle karşıladıklarını söylediler." dedi.

Yanaka, komik bir haber olarak değil olumlu bir mesajla dünyaya seslenmek istediklerini belirterek, "Koronavirüs sürecinde etkinliklerin yapılmasına yönelik bir yöntem arayışında olan insanları harekete geçirmeyi başarırsak bu durumdan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

"Sanki yanımızdalarmış gibi hissettik"

Törende yer alan robotların sadece online iletişimle sınırlandırılamayacağını, fiziksel olarak bir temsil imkanı sağladığını dile getiren Yanaka, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bu robotlar sayesinde nerede olduklarının bir önemi olmadan aktif bir şekilde bizimle iletişim kurdu. Onlar sanki yanımızdaymış gibi hissettik. Bu nedenle, robotlarla düzenlediğimiz mezuniyet törenini sanal değil gerçek bir tören olarak nitelendiriyorum. Bu ışınlanma gibi bir şey.

Şu anda dünya olarak bir sıkıntı içerisindeyiz ve bu noktada yeni teknolojilerle fark oluşturabiliyoruz. Özgür ve geniş vizyonlu beyinlerle çığır açıcı fikirler üretilebilir."

Törende kullanılan "newme" isimli robot, saatte 2,9 km hızla hareket edebiliyor.

15,5 kilogram ağırlığa ve 150 cm uzunluğa sahip olan robot, yüz kısmında yer alan Full HD ekrana sahip tablet aracılığıyla farklı amaçlara yönelik kullanılabiliyor.

Uzaktan kontrol aracılığıyla hareket ettirilebilen robot, tam şarj kapasitesiyle 3 saate yakın çalışabiliyor.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Haberler
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Türk Polis Teşkilatı, 'maaş kesintisi' iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Dörter Fahrettin Koca Levent Yamanel İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Açıklama
Şu an buradasınız: Japon öğrenciler Kovid-19 sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 13:57:39. #1.15#
title