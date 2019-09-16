Japon mutfağının vazgeçilmezi "miso" tarifi: pirinç, tuz, soya ve sabır

Japon mutfağının vazgeçilmezi "miso" tarifi: pirinç, tuz, soya ve sabır

Japonya'daki Nagaho Dağı, Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden, pirinç hamuru ve soyanın fermente edilmesi ile yapılan misosu ile meşhur. Miso çorbası Japonların yaşam tarzı için eşsiz bir yemek. Neredeyse her çeşit yemeğe eşlik eder ve sindirime yardımcı olur.

16.09.2019 18:45
Japon mutfağının vazgeçilmezi

Japonya'daki Nagaho Dağı, Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden, pirinç hamuru ve soyanın fermente edilmesi ile yapılan misosu ile meşhur.


Miso çorbası Japonların yaşam tarzı için eşsiz bir yemek. Neredeyse her çeşit yemeğe eşlik eder ve sindirime yardımcı oluyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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