Japon mutfağının vazgeçilmezi "miso" tarifi: pirinç, tuz, soya ve sabır

16.09.2019 18:45

Japonya'daki Nagaho Dağı, Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden, pirinç hamuru ve soyanın fermente edilmesi ile yapılan misosu ile meşhur.



Miso çorbası Japonların yaşam tarzı için eşsiz bir yemek. Neredeyse her çeşit yemeğe eşlik eder ve sindirime yardımcı oluyor. Euronews.com'da Görüntüle