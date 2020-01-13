Japon milyarder Maezawa, birlikte Ay'a yolculuk yapacak kız arkadaşı arıyor
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Japon milyarder Maezawa, birlikte Ay'a yolculuk yapacak kız arkadaşı arıyor

Elon Musk‘ın kurucusu olduğu SpaceX ile 2023 yılında Ay’a gidecek olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, kendisiyle Ay'a yolculuk yapacak kadın arkadaş arıyor.

13.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:39
Japon milyarder Maezawa, birlikte Ay'a yolculuk yapacak kız arkadaşı arıyor

milyarder, internet üzerinden verdiği ilanla kendisiyle birlikte SpaceX roketinde Ay'ın etrafında uçacak kız arkadaş arıyor.


Yusaku Maezawa adlı milyarder iş insanı, 'yakın zamada oyuncu sevgilisiyle ayrıldıklarını' belirttiği ilanda ayrıca, 'hayattan zevk alan bekar ve 20 yaş üzeri başvuruları kabul ediyorum' diyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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