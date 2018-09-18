Japon Milyarder Ay Yolcusu

– Japon milyarder Yusaku Maezawa, Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX ile anlaşarak, 2023 yılında, ilk uzay turisti olmaya hazırlanıyor.

Online perakende satış siteleri Start Today ve Zozotown'ın sahibi olan Maezawa, SpaceX tarafından tasarlanan Big Falcon Rocket (BFR) ile dünyanın yörüngesinden çıkacak ve özel olarak geliştirilecek bir kapsül ile ay yörüngesini kat edecek.

Uzay seyahati 2017 yılının Şubat ayında duyurulan yolculuğun, ilk olarak iki kişiyle yapılması planlanıyordu ancak SpaceX'in aldığı yolculukta BFR'yi kullanma kararı ile yolcu sayısı 12'ye çıktı.

Yolculuk ile ilgili konuşan Maezawa, "Ay seyahatini sanatçılarla yapmak istiyorum. Bu yolculuğa altı ya da sekiz sanatçıyla çıkmak istiyorum" dedi. - İstanbul