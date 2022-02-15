Japon meşrubat üreticisi, Myanmar piyasasından çekilecek

Japon meşrubat üreticisi Kirin, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da askeri rejimle irtibatlı işletmeyle partnerliğini sonlandırarak piyasadan çekilecek.

Firmadan yapılan açıklamada, Şubat 2021'deki askeri darbe sonucu, seçimle gelen Aung San Suu Çi hükümetine görevden el çektirilmesinin "Kirin Holdings standartlarına ve insan haklarına aykırı olduğu" vurgulandı.

Japon üretici, ülkede askeri rejimle iltisaklı Myanmar Brewery Ltd. ve Mandalay Brewery Ltd. şirketleriyle iş ortaklıklarını Haziran ayı sonuna dek sonlandırmayı ve ülke piyasasından çekilmeyi planladığını bildirdi.

Meşrubat üreticisi, 2021 yılında Myanmar'daki operasyonları kapsamlı değer düşüklüğü zararının 68 milyar yeni (589 milyon dolar) bulduğunu açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede taraflar arası silahlı çatışmalar ve protestolar sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.