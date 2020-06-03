Japon mahkemesinde Covid-19 krizi
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Japon mahkemesinde Covid-19 krizi

Japonya'da görülen bir davanın duruşmasında sanık avukatlarının maske takmayı reddetmesi üzerine, duruşma 2 saat başlatılamadı.

Japon mahkemesinde Covid-19 krizi
03.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:46

Japonya'da görülen bir davanın duruşmasında sanık avukatlarının maske takmayı reddetmesi üzerine, duruşma 2 saat başlatılamadı.

Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) sona ermesiyle "yeni normal" olarak adlandırılan yaşam standartlarını hayata geçirmeye çalışan Japonya'da, korona virüs korkusu bu kez yargıya sekte vurdu. Tokyo Bölge Mahkemesinde görülen bir cinayet davasının duruşmasında savunma avukatları maske takmayı reddedince, oturum 2 saat boyunca başlatılamadı.

Bilirkişilerin savunmaları dinleyeceği duruşmada maske ile görüşlerini doğru şekilde aktaramayacaklarını iddia eden sanık avukatları, sağlıklı olduklarını ayrıca heyet ile aralarında mesafe bulunduğunu söyledi. Heyetin ısrarlarına rağmen maske takmayan savunma ekibi nedeniyle duruşma başlatılamadı. Hakimler ve avukatlar arasına plastik bariyer konmasıyla duruşma 2 saat gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Mahkeme sonunda avukatların tutumunu üzücü olarak niteleyen hakimler, duruşma salonuna gelen herkesin maske takması gerektiğinin altını çizdi. - TOKYO

Kaynak: İHA

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