Japon Kültür Haftası etkinlikleri 5-14 Mart'ta yapılacak
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Japon Kültür Haftası etkinlikleri 5-14 Mart'ta yapılacak

20.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:22
Japon Kültür Haftası etkinlikleri 5-14 Mart'ta yapılacak

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde "Çevrimiçi İzmir'de Japon Sakura Esintisi-İzmir Japon Kültür Haftası" etkinlikleri düzenlenecek.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde "Çevrimiçi İzmir'de Japon Sakura Esintisi-İzmir Japon Kültür Haftası" etkinlikleri düzenlenecek.

Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği (JİKAD) işbirliğiyle 5-14 Mart'ta yapılacak çevrim içi programlara Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanabilecek.

Japon filmleri ve belgesel gösterimi, konserler, Japonca konuşma yarışması, origami atölye çalışmaları ve seminerlerin yer alacağı etkinlikler ücretsiz olacak.

Katılım için gerekli bilgilere, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi Facebook sayfasından ve "https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_tr/index.html" adresinden erişilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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