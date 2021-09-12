Japon kozmetik üreticisi DHC, 'Koreli karşıtı' paylaşımlar nedeniyle Güney Kore piyasasından çekilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japon kozmetik üreticisi DHC, "Koreli karşıtı" paylaşımlar nedeniyle Güney Kore piyasasından çekilecek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japon kozmetik üreticisi DHC,

Japon kozmetik firması DHC, firma yöneticisinin "Korelilere karşı ayrımcılık yaptığı" eleştirileri üzerine, Güney Kore piyasasından çekilme kararı aldı.

Japon kozmetik firması DHC, firma yöneticisinin "Korelilere karşı ayrımcılık yaptığı" eleştirileri üzerine, Güney Kore piyasasından çekilme kararı aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Kasım 2020'de internet sitesinde yayımlanan "Koreli karşıtı" paylaşımlar sonrası, Japonya'da yoğun eleştirilere maruz kalan DHC sert bir karar aldı.

Firma Üst Yöneticisi (CEO) Yoşida Yoşiaki'nin rakip bir şirketi hedef alırken kullandığı "Korelileri tahkir eden" söylemler sonrası DHC, 2002'de girdiği Güney Kore piyasasından çekileceğini açıkladı.

Güney Kore'deki faaliyetlerini durduracağını açıklayan Japon firma, internet üzerinden satışları da sürdürmeyeceğini duyurdu.

Haber de, CEO Yoşida'nın "Koreli karşıtı" mesajı sonrası, DHC ürünlerinin Güney Kore'de boykot edildiği, çoğu alışveriş mağazalarının firma ürünlerinin satışını durduğu aktarıldı.

"Çon" ifadesi

DHC'nin internet sitesinde, rakip bir firmanın reklamlarında Japon-Koreli melezi modelleri kullanmasını eleştiren Yoşida, mesajında "Çon" ifadesini kullanmıştı.

Yoşida, "Reklamlarında kiralanan modellerin neredeyse tamamı Kore asıllı Japon. Bu yüzden internette 'Chontory' diye alay edildiği belli." mesajını paylaşmıştı.

Buna karşın DHC'nin tüm çalışanlarının "saf Japon" olduğunu kaydeden Yoşida, kamuoyunda yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

"Çon" ifadesinin Japonya'da yaşayan Korelilere karşı "aşağılayıcı bir söylem" olduğunu biliniyor.

Söz konusu mesaj mayıs ayında internet sitesinden kaldırılmıştı.

Firmanın sitesinde 2016'da yayımlanan mesajda ise Japonya'da yaşayan Koreliler "görünüşte Japon" olarak nitelenmiş ve Güney Kore'ye dönmeleri çağrısı yapılmıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Şensoy Gökhan Çıra
Spor Max Meyer Nihat Özdemir Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bekir Pakdemirli Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Tahir Büyükakın Mehmet Kasapoğlu Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japon kozmetik üreticisi DHC, 'Koreli karşıtı' paylaşımlar nedeniyle Güney Kore piyasasından çekilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 08:03:41. #1.12#