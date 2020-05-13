Japon kızdan Pir Sultan Abdal türküsü
Japon kızdan Pir Sultan Abdal türküsüJAPONYA, (DHA) - Japon bir kız evinden verdiği saz eşliğindeki konseri videoyla kayda aldı.
13.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:13
Japon kızdan Pir Sultan Abdal türküsü
JAPONYA, (DHA) - Japon bir kız evinden verdiği saz eşliğindeki konseri videoyla kayda aldı. O anları sosyal medyadan paylaşan genç kız saz eşliğinde Pir Sultan Abdal'a ait "Açılsın kapılar Şah'a gidelim" türküsünü seslendirdi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören klibe binlerce beğeni yağdı.
Kaynak: DHA