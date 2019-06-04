Japon kadınlar 'yüksek topuk'a isyan etti: Sağlık Bakanlığı devrede
Japonya'da bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Uygulamaya karşı olanların başlattığı "KuToo" adlı sosyal medya kampanyasına binlerce kişi destek verdi.
Japonya'da bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesi tartışmaları beraberinde getirdi.
Uygulamaya karşı olanların başlattığı "KuToo" adlı sosyal medya kampanyasına binlerce kişi destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com