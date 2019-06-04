Japon kadınlar 'yüksek topuk'a isyan etti: Sağlık Bakanlığı devrede

Japon kadınlar 'yüksek topuk'a isyan etti: Sağlık Bakanlığı devrede

Japonya'da bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Uygulamaya karşı olanların başlattığı "KuToo" adlı sosyal medya kampanyasına binlerce kişi destek verdi.

Japon kadınlar 'yüksek topuk'a isyan etti: Sağlık Bakanlığı devrede

Japonya'da bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Uygulamaya karşı olanların başlattığı "KuToo" adlı sosyal medya kampanyasına binlerce kişi destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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