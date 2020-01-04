: Japon kadınlar Kastamonu'nun iğne oyasını ülkelerinde tanıtacak

04.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:26

Kastamonu'ya gelerek kente özgü iğne oyasını öğrenen Japon kadınlar, ülkelerinde düzenleyecekleri etkinlikle öğrendiklerini başkalarına aktarmayı planlıyor.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri, Antalya'da yaşayan ve Türk kültürü ile el sanatlarına ilgi duyan Japon yazar İkumi Nonaka ile irtibata geçerek kendisini kente davet etti.

Nonaka, Japonya'da yaşayan ve Kastamonu iğne oyalarına ilgisi olduğunu bildiği arkadaşı Akiko Kawasaki'yle kente geldi.

Kooperatif binasında 7 gün süresince usta öğretici Serpil Durgut'tan iğne oyası dersi alan Nonaka ve Kawasaki, 23-25 Şubat tarihlerinde Japonya'da Kastamonu İğne Oyası Günleri etkinliği düzenlemeyi planlıyor.

Kawasaki, AA muhabirine, Japonya'da memur olduğunu, Kastamonu'ya iğne oyasını öğrenmek için geldiğini söyledi.

Kastamonu'da iğne oyasının şeklinin çok değişik olduğuna işaret eden Kawasaki, "Burada Taşköprü'ye ait karanfil ve menekşe yapımını öğrendim. Japonya'ya döndüğümde Kastamonu'nun iğne oyasını ve eski tarihi konaklarının çok güzel olduğunu anlatacağım." ifadesini kullandı.

Nonaka ise Türkiye'ye ilk kez 1992 yılında turist olarak geldiğini, 1995'te de Antalya'ya yerleştiğini anlattı.

Türk el sanatlarını merak ettiğini dile getiren Nonaka, "Kastamonu'ya ilk defa 10 yıl önce gelmiştim. Şimdi de Serpil hocamın sayesinde buradayım. Burada geleneksel iğne oyalarını gördüm. Akiko Kawasaki de benimle Kastamonu iğne oyasını öğrenmek istedi." dedi.

Japonya'daki arkadaşlarının dünyanın neresinde iğne oyası, dokuma, nakış, görse onların yapımını öğrenmek istediğini belirten Nonaka, "Bizim amacımız ticaret yapmak değil. Hobi olarak bunları yapıyoruz. Çok güzel, detay motifler var." diye konuştu.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Serpil Durgut da iğne oyalarını Japonya'da tanıtmak istediklerini vurgulayarak, el sanatlarının insanlarını özünü, içini yansıttığını kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu