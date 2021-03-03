Japon İmparatorunun halkla buluştuğu ilkbahar bahçe partisi Kovid-19 sebebiyle iptal edildi
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Japon İmparatorunun halkla buluştuğu ilkbahar bahçe partisi Kovid-19 sebebiyle iptal edildi

03.03.2021 07:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 07:52
Japon İmparatorunun halkla buluştuğu ilkbahar bahçe partisi Kovid-19 sebebiyle iptal edildi

Japonya'da İmparator ve İmparatoriçenin halkla bir araya geldiği her yıl düzenlenen bahçe partisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yapılmayacak.

Japonya'da İmparator ve İmparatoriçenin halkla bir araya geldiği her yıl düzenlenen bahçe partisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yapılmayacak.

Kyodo ajansının haberine göre, her yıl ilk bahar ve güz dönemlerinde Akasaka İmparatorluk Sarayı bahçelerinde gerçekleştirilen bahçe partisi Kovid-19 sebebiyle iptal edildi.

Sarayın, normal zamanda kapalı bahçelerinin yılda iki kez halka açıldığı etkinlikte imparatorluk ailesi üyeleri, uluslararası bilim, kültür ve spora katkı sunmuş kişiler dahil ülke genelinden yaklaşık 2 bin konukla buluşuyordu.

İlkbaharda kiraz çiçeklerinin açtığı döneme, sonbaharda yaprak dökümüne denk gelen zamanda yılda iki kez düzenlenen etkinlik, salgın ve taht törenleri sebebiyle son iki yılda 4 kez iptal edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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