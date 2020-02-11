Japon İmparatoru Naruhito için İstanbul'da doğum günü resepsiyonu düzenlendi

11.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:52

Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito'nun doğum günü vesilesiyle İstanbul'da resepsiyon düzenlendi.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki himayesinde Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Salih Murat Tamer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecede davetlilere hitap eden Nishimaki, Elazığ ve Malatya'daki depremde, Van'daki çığda ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

İmparator Naruhito'nun geçen yıl tahta çıktığını anımsatan Nishimaki, "Japonya'da Reiwa olarak adlandırılan bir çağ başladı. 22 Ekim 2019'da Tokyo'da düzenlene tahta çıkış törenine başta devlet liderleri olmak üzere 195 ülkeden temsilci katıldı. Bu vesileyle tüm ülke temsilcilerine şükranlarımızı sunuyorum. Doğum gününü ilk kez resmi bir resepsiyonda kutladığımız İmparator Naruhito 23 Şubat'ta 60 yaşına girecektir. Bugün 11 Şubat ise Japonya için özel bir anlam taşımaktadır. Bu tarih Japonya'da Ulusal Kuruluş Günü olarak kutlanmaktadır." diye konuştu.

Nishimaki, Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının ve Türk-Japon ilişkilerinin 130. yılında olduklarını dile getirerek, iki ülke ilişkilerinin bu yıl daha da ileri düzeye çıkacağını söyledi.

Türk Hava Yolları'nın sefer sayısını artıracağını belirten Nishimaki, All Nippon Airways'in de doğrudan seferlere başlayacağını kaydetti.

İBB Başkanı İmamoğlu ise Japon halkının güzel gününe tanıklık etmekten dolayı keyif duyduğunu belirterek, Japonya-Türkiye arasındaki sıcaklığın hiçbir dönemde azalmadığını kaydetti.

Japonya'nın Türkiye ve İstanbul'a verdiği önemin farkında olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Özellikle bu sevginin her yıl daha büyüdüğünü yaşıyorum. Başkonsolosumuzun sıcak ilişkisini her zaman yaşadım. Bu akşam bize güzel Türkçesiyle hitap ettikten sonra ben de seneye Japonca bir metin hazırlamaya çalışacağım. Bu sevgi hiç yıpranmamalı ve hep katkı sunulmalı." diye konuştu.

İmamoğlu, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcuların en iyi şekilde ağırlanacağını belirterek, başarılı sonuçların alınmasını temenni etti.

Gecede Japonya'ya özgü yemekler servis edilirken, yerel Japon çalgısı koto performansı da icra edildi.

Kaynak: AA