Japon İmparator yeni yıl şiirinde "Kovid-19'un sona ermesi" ümidini aktardı

Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yıl şiirinde ülkesindeki Kovid-19 salgınının sona ermesini umut ettiğini kaydetti.

İmparatorluk İşleri Ajansına (Kunaicho) göre Naruhito, İmparatorluk Sarayında düzenlenen "Yeni Yıl Şiir Okuma Töreni"nde duygu ve düşüncelerini aktardı

Klasik Japon edebiyatının "waka" türünde yazılan şiirde Naruhito, Kovid-19 salgınının sona ermesini ve insanların Japonya'ya seyahat edebilmesini ümit ettiğini belirtti.

"Mado" (pencere) temalı şiirde 61 yaşındaki İmparator, "Dünya ile irtibatımız zor olduğundan, pencerelerin dünyaya açılacağı bir günü yürekten ümit ediyorum" dedi.

İmparatoriçe Masako ise şiirinde, geçen yıl Akasaka İmparatorluk Konutu'ndan, halihazırdaki saraya taşınmalarına ilişkin duygularını aktardı. Şiirde "Yeni meskenimiz Fukiage Sarayı'nın pencerelerinden bakarak etrafımızdaki harika ağaçların yeşilliğinin tadını çıkarıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Naruhito ve eşi İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu Prenses Aiko ise, Aralık 2021 itibarıyla 20 yaşına girmesi sonrası yayımladığı ilk şiirinde geçmişi yad etti. Aiko şiirinde, Tokyo'da lise okuduğu dönemde, İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Eton Koleji'nde katıldığı bir yaz okulundaki hislerini anlattı.