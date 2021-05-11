Japon ilaç üreticisi Shionogi bu yıl piyasaya Kovid-19 aşısı sürebilir

Japon ilaç üreticisi Shionogi&Co. bu yıl içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını piyasaya sürebileceğini açıkladı.

Japon ilaç üreticisi Shionogi&Co. bu yıl içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını piyasaya sürebileceğini açıkladı.

Shionogi Başkanı Teşirogi İsao, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, şartların elvermesi halinde bu yıl Kovid-19 aşısı üretimini tamamlayarak piyasaya sürebileceklerini söyledi.

Teşirogi, "Firma güçlü yatırım yoluyla Kovid-19 salgınının bir an önce kontrol altına alınması için katkıda bulunmak istiyor." dedi.

Üretilip piyasaya sürülmesi halinde Shionogi aşısı, Japon üretimi ilk Kovid-19 aşısı olacak.

Kyodo ajansının haberinde aşının etkisi ve güvenilirliğinin saptanmasını kapsayan testlerin düzenlenmesi için Japon üreticinin, Sağlık Bakanlığı ile müzakere halinde olduğunu bildirdi.

Buna göre Shionogi yıllık 10 milyon kişinin aşılanmasını kapsayacak doz miktarına yönelik üretim hattını tamamladı. Firma üretim hattı kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan