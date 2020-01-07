Japon hükümetinden yeni Ghosn açıklaması

07.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:45

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, hükümetin firari eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn'un Japonya'ya iadesi için her türlü diplomatik çabayı göstereceğini söyledi.

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un kaçışına dair, Japon hükümetinin en önemli isimlerinden birinden açıklama geldi. Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya'da katıldığı bir televizyon programında konuyu değerlendiren Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Ghosn'un firarını ilk haber aldığında kelimelerin boğazında düğümlendiğini ve habere aşırı derecede üzüldüğünü söyledi. Ghosn'un kaçışına dair tüm ayrıntıların gün yüzüne çıkarılacağını belirten Suga, bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için gerekli tüm önlemlerin alınacağını da sözlerine ekledi. Ghosn'un iadesi için her türlü diplomatik çabayı göstereceklerini kaydeden Suga, Japonya'nın Interpol'e Ghosn'un uluslararası arananlar listesine konulması için talepte bulunduğunu hatırlattı.

ŞOKE EDEN KAÇIŞ

Geçtiğimiz hafta ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan yasa dışı yollardan çıkış yaparak Lübnan'a kaçan Ghosn yaptığı açıklamada, "Adaletten değil, adaletsizlik ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullanmıştı. Yarın Lübnan'da bir basın toplantısı yaparak hakkındaki iddialara yanıt vermesi beklenen Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA