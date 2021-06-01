Japon Hükümeti Tayvan'lı Tmsc ve Japon Song Group'dan Japonya'da Nanometre Çip Fabrikası Kurmalarını İstedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japon Hükümeti Tayvan'lı Tmsc ve Japon Song Group'dan Japonya'da Nanometre Çip Fabrikası Kurmalarını İstedi

Japon Hükümeti Tayvan'lı Tmsc ve Japon Song Group'dan Japonya'da Nanometre Çip Fabrikası Kurmalarını İstedi
Habermetre - Haberler | Toplum

Japon Hükümeti, Tayvan merkezli TMSC ve Japon elektronik devi Song Group'tan 1 trilyon yen yatırım ile Japonya'nın ilk 20 nanometre çip fabrikasını kurmalarını istemiştir.

Japon Hükümeti, Tayvan merkezli TMSC ve Japon elektronik devi Song Group'tan 1 trilyon yen yatırım ile Japonya'nın ilk 20 nanometre çip fabrikasını kurmalarını istemiştir.

Nikkan Kogyo Gazetesi haberine göre, Japon Hükümeti'nin kurulmasını istediği fabrika Sony'nin imaj sensörleri tesisinin bulunduğu güneybatı Japonya'da inşa edilecektir. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, Nikkan Kogyo'nun haberine ilişkin yorum yapmamış, ancak istikrarlı çip arzının Japonya'nın uluslararası rekabet gücünü devam ettirmesi için önemli olduğunu vurgulamıştır.

Sony Group, gelecek 3 yılda stratejik yatırımlara 2 trilyon yen harcayacağı, bu yatırımlar ile oyun ve eğlence hizmetlerine abone sayısını da artıracağını açıklamıştır. Sony yaptığı açıklamada, oyun ve eğlence hizmetlerine doğrudan bağlı müşteri sayısını 160 milyondan 1 milyara çıkarmak amacıyla mobil ve online hizmetlere yatırımları hızlandıracağını vurgulamıştır.

Sony ayrıca, 1 Nisan'da başlayan mali yılda toplam 14, 8 milyon PlayStation 5 oyun konsolu satmayı hedeflediğini de belirtmiştir.

Kaynak: Dünya

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Evgar Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japon Hükümeti Tayvan'lı Tmsc ve Japon Song Group'dan Japonya'da Nanometre Çip Fabrikası Kurmalarını İstedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 18:20:42. #1.14#

title