Japon Hükümeti Tayvan'lı Tmsc ve Japon Song Group'dan Japonya'da Nanometre Çip Fabrikası Kurmalarını İstedi

Japon Hükümeti, Tayvan merkezli TMSC ve Japon elektronik devi Song Group'tan 1 trilyon yen yatırım ile Japonya'nın ilk 20 nanometre çip fabrikasını kurmalarını istemiştir.

Japon Hükümeti, Tayvan merkezli TMSC ve Japon elektronik devi Song Group'tan 1 trilyon yen yatırım ile Japonya'nın ilk 20 nanometre çip fabrikasını kurmalarını istemiştir.

Nikkan Kogyo Gazetesi haberine göre, Japon Hükümeti'nin kurulmasını istediği fabrika Sony'nin imaj sensörleri tesisinin bulunduğu güneybatı Japonya'da inşa edilecektir. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, Nikkan Kogyo'nun haberine ilişkin yorum yapmamış, ancak istikrarlı çip arzının Japonya'nın uluslararası rekabet gücünü devam ettirmesi için önemli olduğunu vurgulamıştır.

Sony Group, gelecek 3 yılda stratejik yatırımlara 2 trilyon yen harcayacağı, bu yatırımlar ile oyun ve eğlence hizmetlerine abone sayısını da artıracağını açıklamıştır. Sony yaptığı açıklamada, oyun ve eğlence hizmetlerine doğrudan bağlı müşteri sayısını 160 milyondan 1 milyara çıkarmak amacıyla mobil ve online hizmetlere yatırımları hızlandıracağını vurgulamıştır.

Sony ayrıca, 1 Nisan'da başlayan mali yılda toplam 14, 8 milyon PlayStation 5 oyun konsolu satmayı hedeflediğini de belirtmiştir.

Kaynak: Dünya

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre