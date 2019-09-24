Japon heyetten ak parti'ye ziyaret

24.09.2019 14:01

Japonya Üst Meclisi Üyesi ve Komei Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchı ile beraberindeki heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Kurtulmuş, "Bu yıl Japonya'da Türk kültür yılının başarılı bir şekilde devam ediyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

AK Parti'nin daveti üzerine Türkiye'ye gelen, Japonya Üst Meclisi Üyesi ve Komei Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchı ve beraberindeki heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u genel merkezde ziyaret etti. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Yamaguchi ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Sultan Abdulhamit döneminde başlayan Japonya-Türkiye ilişkileri her zaman olumlu bir seyir izlemiştir. Ülkelerin dostluklarını pekiştiren önemli unsurlardan birisi de sadece iyi günlerde dost olmak değil, kötü olaylar karşısında da dostluklarını gösterebilmektir. Ertuğrul Fırkateyni'ne Japon halkının göstermiş olduğu yakın alaka Türk halkı tarafından hiçbir zaman unutulmamıştır. Van depreminden sonra yardım etmek için buraya koşup gelen doktor Miyazaki hatırımızdadır. Türk halkı adına depremde kaybettiğimiz Miyazaki'yi bir kere daha rahmetle anıyorum" dedi.

'MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

2019 yılının Japonya'da Türk kültür yılı olarak kutlandığını hatırlatan Kurtulmuş, "Biz ülkeler arasındaki ilişkileri resmi diplomatik ikili ilişkiler olarak kabul etmiyoruz. Bunun iyi olması önemlidir. Bundan çok daha önemli olan ülkelerin ve halkların kendi aralarındaki kültürel, siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin çok daha iyi bir seviyede seyretmesidir. Onun için Türk ve Japon halklarının daha iyi bir ilişki içerisinde bulunmasını her zaman destekledik. Bu yıl Japonya'da Türk kültür yılının başarılı bir şekilde devam ediyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Komei Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchı de kabulden dolayı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

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Haluk KARAASLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA