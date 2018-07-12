Japon Hemşireden Korkunç İtiraf: 20 Hastayı Zehirledim
Japonya'da iki hastayı öldürmekten gözaltına alınan hemşire, 20 yaşlı hastayı serumlarına dezenfektan ekleyerek zehirlediğini itiraf etti.
Japonya'da iki hastayı öldürmekten gözaltına alınan hemşire 20 kadar hastayı zehirlediğini itiraf etti.
HEMŞİRE 20 YAŞLI HASTAYI ZEHİRLEDİ
Soruşturmayı yürüten yetkililer, 2016'da yaşlı iki hastayı zehirleyerek öldürmekten gözaltına alınan 31 yaşındaki Ayumi Kuboki isimli hemşirenin sorgu sırasında 20 kadar yaşlı hastayı zehirlediğini itiraf ettiğini bildirdi.
KENDİ VARDİYASI DIŞINDA ÖLECEK ŞEKİLDE ZEHİRLEMİŞ
Kuboki'nin Yokohama kentinde bir hastanede ailelerine ölüm haberini vermemek için hastaları kendi vardiyasından başka bir zamanda ölecek şekilde zehirlediğini itiraf ettiği belirtildi.
SERUMLARINA DEZENFEKTAN EKLEMİŞ
Ölebileceklerini düşündüğü yaşlı hastaları hedef aldığını ifade eden Kuboki, bu hastaların damardan verilen serumlarına dezenfektan eklediğini söyledi.
Polisin Kuboki'nin evinde arama yaptığı kaydedildi.
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MEDET YA ALİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ulan bu nasıl müslümanlık beCevap Yaz 3 Yayından KaldırNACİ: kadın budist hemşire imiş yanlış yorum yazmışım. bizim gibi müslümanlar böyle cinayetler işlemezler.Yayından Kaldır
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devamlı zam geliyor. . dolar yükseliyor ne olacak böyle hacıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah vicdansızın eline düşürmesin, bu hemşire itiraf etmiş ;etmeseydi ne olacaktı , böyle cani olmadığını kim bilir. . ??Acildesin, kapıda beklemedesin ;hastan içerde aklına dahi getiremeyeceğin bu eylemi o an düşündüğünde sonuç ne olur. . ??İnsanı sevene, değerini bilene şifaya gönder ALLAHIM. . . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır