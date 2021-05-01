Japon havayolu firması ANA'dan 3.7 milyar dolarlık rekor zarar
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Japon havayolu firması ANA'dan 3.7 milyar dolarlık rekor zarar

Japon havayolu firması ANA'dan 3.7 milyar dolarlık rekor zarar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Japonya'nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways, 2020 mali yılında 404.6 milyar yen (3.7 milyar dolar) net zarar açıkladı.

Japonya'nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways, 2020 mali yılında 404.6 milyar yen (3.7 milyar dolar) net zarar açıkladı.

Japon havayolu şirketi All Nippon Havayolları (ANA), Mart'ta biten mali yıl için 404.62 milyar yen (3.71 milyar ABD doları) tutarında net kayıp yaşadı. Şirketin satışları yüzde 63.1 düşerek 728.68 milyar yene (6.69 milyar ABD doları) gerilerken, 31 Mart'ta sona eren mali yılda 464.77 milyar yen (4.26 milyar ABD doları) işletme kaybı bildirdi.

Rekor düzeydeki bu zarara Covid-19 salgının havayolu seyahatlerinde yol açtığı büyük düşüşün neden olduğu belirtildi. All Nippon Havayolları'nın ana şirketi olan ANA Holdings, rekor zarar rağmen ileriye dönük bakıldığında patronajın artması yönündeki beklentiyle birlikte gelecek Mart'a kadar sürecek mevcut yılda net karın 3.5 milyar yen (32.15 milyon ABD doları) olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Havayolu şirketi, küresel tüketici talebindeki düşüş sırasında ağır zararların neden olduğu darbeyi hafifletmek için bir dizi maliyet düşürme girişimi başlatmıştı. Bunlar arasında uçuşların iptal edilmesi ve filonun küçültülmesi de yer alıyordu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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