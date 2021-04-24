Japon hava yolu firması ANA 2020 mali yılı için 3,75 milyar dolar net kayıp bekliyor

Japonya'nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways (ANA) geçen ay sona eren 2020 mali yılı kapsamlı net kaybını 405 milyar yen (3,75 milyar dolar) bekliyor.

Japonya'nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways (ANA) geçen ay sona eren 2020 mali yılı kapsamlı net kaybını 405 milyar yen (3,75 milyar dolar) bekliyor.

ANA'dan yapılan açıklamaya göre firma, hafifletilen vergi yükü ile masraf düşürücü önlemler sonucunda 2020 mali yılı kayıp beklentilerini güncelledi.

Buna göre daha önce açıkladığı 510 milyar yen (4,72 milyar dolar) net kaybı tahminini, yeni projeksiyonla 405 milyar yene (3,75 milyar dolar) düşürdü.

Firma aynı dönem işletme kaybı tahminini, daha önce açıklanan 505 milyar yenden (4,67 milyar dolar) 465 milyar yene (4,30 milyar dolar) çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında düşen talebin etkisiyle satış beklentisi 740 milyar yenden (6,85 milyar dolar) 725 milyar yene (6,71 milyar dolar) düşürüldü.

ANA, Nisan-Aralık 2020 dönemi için 309,5 milyar yen (2,86 milyar dolar) net kayıp açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan