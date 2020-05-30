- Japon Hava Kuvvetlerinden sağlık çalışanlarına şükran gösterisi- Akrobasi uçuşu nefes kesti
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- Japon Hava Kuvvetlerinden sağlık çalışanlarına şükran gösterisi- Akrobasi uçuşu nefes kesti

- Japon Hava Kuvvetlerinden sağlık çalışanlarına şükran gösterisi Akrobasi uçuşu nefes kesti Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin akrobasi ekibi, yeni tip korona virüse karşı savaşan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için Tokyo'da bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

30.05.2020 00:14 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:19

- Japon Hava Kuvvetlerinden sağlık çalışanlarına şükran gösterisi

Akrobasi uçuşu nefes kesti

TOKYO - Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin akrobasi ekibi, yeni tip korona virüse karşı savaşan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için Tokyo'da bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan olağan üstü halin sona ermesiyle hayatın normale dönmeye başladığı Japonya'da, Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar bu kez sağlık çalışanları için havalandı. SDF'nin akrobasi takımı olan Blue Impulse filosundan 6 uçak, korona virüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için bugün Tokyo semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Şehirdeki hastaneler üzerinde uçuş yapan jetlerin gösterisi yoğun ilgi gördü.

Uçuşun şu ana kadar Tokyo semalarında gerçekleştirilen 3. akrobasi uçuşu olduğu belirtildi. Benzer 2 gösteri daha önce 1964 Tokyo Olimpiyatları'nın açılış töreni ve 2014'te eski ulusal stadyumun kapanışı için gerçekleştirilmişti.

- Japon Hava Kuvvetlerinden sağlık çalışanlarına şükran gösterisi- Akrobasi uçuşu nefes kesti

Kaynak: İHA

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