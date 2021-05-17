Japon halkının yüzde 59,7'si Kovid-19 sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inanıyor
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Japon halkının yüzde 59,7'si Kovid-19 sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inanıyor

Japon halkının yüzde 59,7'si Kovid-19 sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yapılan anket, halkın yüzde 59,7'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi gerektiğine inandığını ortaya çıkardı.

Japonya'da yapılan anket, halkın yüzde 59,7'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi gerektiğine inandığını ortaya çıkardı.

Kyodo ajansının hafta sonu telefon yoluyla 715 sabit ve 1250'den fazla mobil numara üzerinden düzenlediği anket, başlamasına 10 hafta kalan olimpiyatların salgın şartlarında düzenlenmesine yönelik şüpheleri artırdı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 59,7'si ülke geneli artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inanıyor.

Olimpiyatların yurt içinden seyircili düzenlenmesine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 25,2'si turnuvanın seyircisiz, yüzde 12,6'sı ise kısıtlı sayıda izleyici ile gerçekleştirilmesi gerektiği cevabını verdi.

Deniz aşırı seyirci kabul edilmeyeceğine yönelik Organizasyon Komitesi kararına rağmen, ankete katılanların yüzde 87,7'si turnuva sebebiyle ülkeye giriş yapacak sporcu ve ulusal takım üyelerinin virüsü Japonya'da yayabileceğinden endişe ediyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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