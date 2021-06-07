Japon halkının yarısı, Tokyo 2020'nin düzenleneceğini düşünüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japon halkının yarısı, Tokyo 2020'nin düzenleneceğini düşünüyor

Japon halkının yarısı, Tokyo 2020'nin düzenleneceğini düşünüyor
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen Japon halkının sadece yüzde 50'si, turnuvanın düzenleneceğini düşünüyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen Japon halkının sadece yüzde 50'si, turnuvanın düzenleneceğini düşünüyor.

Ülke basınından Yomiuri gazetesinin yaptığı anket sonuçlarına göre, 23 Temmuz'daki açılış töreniyle başlayacak oyunlara karşı Japon halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olumsuz yönde görüş sergiliyor.

Anketlere katıların sadece yüzde 50'si Tokyo 2020'nin bu yaz düzenlenebileceğini düşünürken, bu yönde oy verenlerin yüzde 26'sı ise seyircisiz yapılacağını öngörüyor.

Oylamaya katılanların yüzde 48'i ise olimpiyat oyunlarının iptal edilmesi gerektiği yönünde görüş belirtiyor. Oyunlar sırasında sporcular ve seyirciler için alınan sağlık önlemlerinin yetersiz kalabileceği konusunda ise ankete katılanların yüzde 63'ü fikir birliğine varıyor.

Japon yetkililer ise salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli başlayacak oyunların iptal edilmesi veya bir kez daha ertelenmesi gibi bir seçeneğin olmadığını, Kovid-19'un oyunlar sırasında yaygınlaşması halinde seyircisiz devam etmesinin masaya yatırılan tek seçenek olduğunu vurguluyor.

Yurt dışından seyirci alınmayacak olimpiyatlarda, ülke genelindeki salgın vakaları nedeniyle kendi vatandaşlarının alınıp alınmayacağına ilişkin kararın 20 Haziran'da verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Veysel Eroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Ergin Ataman Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japon halkının yarısı, Tokyo 2020'nin düzenleneceğini düşünüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:35:52. #1.15#

title