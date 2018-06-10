Japon Futbolcu Nagatomo, Dünya Kupası İçin İmaj Değiştirdi

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Nagatomo, Dünya Kupası öncesi imaj değişikliğine gitti.

Japon Futbolcu Nagatomo, Dünya Kupası İçin İmaj Değiştirdi

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nagatomo Dünya Kupası öncesi imaj değişikliğine gitti.

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Japon futbolcu zorlu turnuvadan önce saçlarını sarıya boyattı.

Nagatomo'nun bu tarz değişikliği Galatasaraylı taraftarlar tarafından sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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