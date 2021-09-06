Japon firmaların yüzde 90'ına göre ülke ekonomisi Kovid-19'un olumsuz etkisinden 2022'de kurtulacak
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Japon firmaların yüzde 90'ına göre ülke ekonomisi Kovid-19'un olumsuz etkisinden 2022'de kurtulacak

Japon firmaların yüzde 90'ına göre ülke ekonomisi Kovid-19'un olumsuz etkisinden 2022'de kurtulacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japon firmaların yüzde 90'ı, ülke ekonomisinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkisinden 2022'de kurtulmasını bekliyor.

Japon firmaların yüzde 90'ı, ülke ekonomisinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkisinden 2022'de kurtulmasını bekliyor.

Kyodo ajansının, sektöründe lider 111 şirkete yönelik geçen ay düzenlediği araştırma, Kovid-19'un ülke içi ekonomik gidişata etkisini sorguladı.

Toyota Motor, Sony Group dahil araştırmaya katılan firmaların yüzde 90'ı, Japonya'nın ekonomisinin 2022'de salgın etkisinden kurtulacağını umuyor.

Araştırmaya göre 2022'de, firmaların yüzde 75'i "ılımlı büyüme", yüzde 15'i ise "genişleme" beklerken, yüzde 5'i ise "şartların değişmeyeceğini" tahmin ediyor.

Ilımlı büyüme bekleyenlerin yüzde 93'ü bu tahminlerini Kovid-19 aşılarının yaygınlaşmasına, yüzde 83'ü ise özel tüketimde toparlanmaya bağlıyor.

Yüzde 72'si ise ekonomik faaliyetlerdeki Kovid-19 kısıtlamalarının sona ermesinin "ılımlı büyümeyi" olumlu etkileyeceğini bekliyor.

Katılanların yüzde 26'sı, firma satışlarının salgın öncesi seviyesine 2022'de geri döneceğini, yüzde 16'sı ise bu seviyenin 2023'te yakalanabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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Japon firmaların yüzde 90'ına göre ülke ekonomisi Kovid-19'un olumsuz etkisinden 2022'de kurtulacak - Haberler
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