Japon firmaların yüzde 84'ü 2022'de büyüme bekliyor

Japonya'da yapılan anket, ülkedeki firmaların yüzde 84'ünün 2022'de ekonomide büyüme beklediğini ortaya koydu.

Kyodo ajansı, yeni yıl piyasa beklentilerine yönelik anketinde, sektör liderleri dahil 100'den fazla firmanın ulusal ekonomi seyrini sorguladı.

Buna göre Japon firmaların yüzde 84'ü, Kovid-19'un etkisinin hafiflemesi ve kişisel tüketimin artmasıyla ülke ekonomisinde büyüme bekliyor.

Ankete katılan 13 firma ise yükselen malzeme maliyetleri ve Kovid-19 vakalarının yeniden yükseliş trendine girmesi sebebiyle ülke ekonomisinde yatay seyir bekliyor.

Firmalar, Başbakan Kişida Fumio'nun, 2021 seçimlerinde duyurduğu yatırım vaatlerine yönelik görüşlerini de sundu.

Buna göre yüzde 54 dijital dönüşüme, yüzde 48 ise yenilenebilir enerjiye yönelik, Kişida hükümetinin yatırımlarını desteklediğini açıkladı.

Kyodo'nun anketine Toyota, SoftBank, ANA, Seven & i, Nintendo ve Panasonic gibi sektör devleri dahil 106 firma katıldı.???????

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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