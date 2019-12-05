Japon ekonomisini canlandırmak için 215 milyar euro: Okullarda tablet dağıtılacak, işsizlik düşecek

05.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:43

Japonya'da hükümet ekonomiyi canlandırmak için 26 trilyon yenlik (215 milyar euro) bir fon oluşturma kararı aldı. Yarıya yakını kamu kaynaklarından temin edilecek fon sayesinde ülke ekonomisinin yüzde 1,4 büyümesi bekleniyor.



Finansman aktarılacak öncelikli alanların başında eğitim var. Bu kapsamda bütün ilk ve orta öğretim öğrencilerine kişisel bilgisayar verilecek. Ekonomik durgunluğun başladığı 1990'lı yıllarda mezun olup işsiz kalanlar için ise düzenli istihdam desteği sağlanacak. Euronews.com'da Görüntüle