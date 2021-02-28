Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı
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Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı

28.02.2021 04:39 | Son Güncelleme: 28.02.2021 04:42
Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı

Japon ecza firması Takeda, ABD'li biyoteknoloji firması Novavax'ın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülke içi klinik testlerine başladığını açıkladı.

Japon ecza firması Takeda, ABD'li biyoteknoloji firması Novavax'ın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülke içi klinik testlerine başladığını açıkladı.

Takeda'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısı bu yıl ülke içinde 20 yaş üzeri 200 gönüllüye uygulanacak.

Aşıyı bu yılın ikinci yarısında üretmeyi hedeflediğini kaydeden Takeda, 250 milyondan fazla doz üretme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Firma, ABD'li Moderna'nın Kovid-19 aşısının halihazırda klinik testlerini de Japonya'da yürütüyor.

Moderna üretimi aşı Japonya'dan onay alması halinde Takeda, 50 milyon doz Moderna aşısını ithal ederek ülke içi dağıtımını sağlayacak.

Toplam 310 milyon aşı sipariş edildi

Hükümet toplam 310 milyon aşının BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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