Japon Denizi'nde nakliye gemisi battı, 17 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japon Denizi'nde nakliye gemisi battı, 17 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japon Denizi'nde nakliye gemisi battı, 17 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Japon Denizi'nde nakliye gemisi battı, 17 mürettebat kurtarıldı, bir kişi aranıyor.

Japon Denizi'nde nakliye gemisi battı, 17 mürettebat kurtarıldı, bir kişi aranıyor.

Panama bandıralı "Houei Crystal" kargo gemisi Japonya'nın batısındaki Şimane eyaleti açıklarında imdat sinyali verdi.

Sinyali alan Japonya Sahil Güvenliği fırkateynleri bölgeye sevk edildi.

Nakliye gemisinin, Okinoşima Adası'nın 380 kilometre kuzeydoğusunda battığı kaydedildi.

Bölgeye gönderilen Güney Kore Sahil Güvenliği gemileri, batan gemiden cankurtaran botuyla kurtulan 17 mürettebata ulaştı.

Japonya Sahil Güvenliğinin, kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Batan geminin, Rusya'daki Nahkhodka Limanı'ndan Japonya'nın Kinuura Limanı'na 8 bin ton kömür taşıdığı bildirildi.

Gemi mürettebatının tamamının Vietnamlı olduğu kaydedildi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Japonya Başbakanı Kişida'yı göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Japonya Başbakanı Kişida'yı göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title