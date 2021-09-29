Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

??????? Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??????? Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin batısındaki Japon Denizi açıklarında deprem kaydedildi.

6,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.37'de ve yerin 400 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ajans, kıyı eyaletlerde hissedilen depreme ilişkin tsunami uyarısında bulunmadı.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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