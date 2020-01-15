Japon Çevre Bakanı Koizumi erkeklere örnek olmak için 2 haftalık babalık iznine ayrılacak

15.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:11

Japonya'da Çevre Bakanı Şinjiro Koizumi ülkede çalışan babalara örnek olmak amacıyla babalık iznine ayrılacağını duyurdu.



Eski başbakan Juniçiro Koizumi'nin oğlu olan ve gelecekte kendisine de lider olacak gözüyle bakılan Koizumi ilk çocuğunun doğumundan sonraki 3 aylık süreç içerisinde 2 haftalık babalık izni kullanacak. Euronews.com'da Görüntüle