Japon Büyükelçiden İranlılara Sihirbazlık Gösterisi

Japonya'nın İran Büyükelçisi, imparatorun doğum günü vesilesiyle düzenlenen törende İran bayrağıyla dikkat çeken bir sihirbazlık gösterisi yaptı.

İran'da yeni göreve başlayan Büyükelçi Mitsugu Sait, İmparator Akihito'nun doğum gününü kutlamak için büyükelçilik binasında yapılan törende, İranlı katılımcılara sihirbazlık gösterisi yaptı.

Japonların geleneksel kıyafetiyle törene katılan Büyükelçi, alışılmışın dışında bir eyleme imza atarak, üç renkten oluşan İran bayrağıyla sihirbazlık şovu yaptı. Sosyal medyada büyük tartışma konusu olan Japon büyükelçinin davranışı, İranlıların ilgisiyle karşılandı. (Fotoğraflı)

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Japonya'nın yeni İran Büyükelçi Mitsugu Sait'in İran bayrağıyla yaptığı sihirbazlık gösterisi