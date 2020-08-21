Japon Büyükelçi Akıo: Türkiye ile doğal gaz ve petrolde aynı sorunları yaşıyoruz JAPONYA'nın Ankara Büyükelçisi Akıo Mıyajıma, Karadeniz Ereğli yakınlarındaki Tuna-1 lokasyonunda sürdürülen arama faaliyetleri ile ilgili, doğal gaz ve petrol konusunda Japonya'nın Türkiye ile aynı sorunları yaşadığını söyledi.

JAPONYA'nın Ankara Büyükelçisi Akıo Mıyajıma, Karadeniz Ereğli yakınlarındaki Tuna-1 lokasyonunda sürdürülen arama faaliyetleri ile ilgili, doğal gaz ve petrol konusunda Japonya'nın Türkiye ile aynı sorunları yaşadığını söyledi.

Japon Büyükelçi Akıo Mıyajıma ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da ilk olarak Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti. Vali Aydın Baruş, Malatya hakkında bilgiler verdiği büyükelçiye, son zamanlarda sıkça yaşanan depremler ve Covid-19 ile mücadelelerini anlattı. Büyükelçi Akıo Mıyajıma, Malatya kayısısını çok beğendiğini, depremlerden dolayı iş birliği içerisinde olabilecekleri projeler geliştireceklerini söyledi.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ'Büyükelçi Akıo ve beraberindekiler daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti. Japon Büyükelçi burada yöneltilen soru üzerine Karadeniz Ereğli yakınlarındaki Tuna-1 lokasyonunda sürdürülen arama faaliyetlerine ilişkin şöyle dedi: "Akdeniz'de çeşitli faaliyetlerin olduğunu biliyorum. Tokyo'da iş arkadaşlarımla beraber çok dikkatlice takip ediyoruz. Japonya'nın yanında bulunan denizde Türkiye ekibiyle aynı sorunlar var. Ekonomik faaliyet alanında doğalgaz ve petrol konusunda aynı sorunları yaşıyoruz. Türkiye'yi çok iyi anlıyoruz. Diplomat olarak bu sorunu Türkiye'nin çözeceğine inanıyorum ve konuşup bu sorunun çözülmesini istiyorum. Türkiye'deki düşünceleri Tokyo'daki iş arkadaşlarımla paylaşacağım."

Kaynak: DHA