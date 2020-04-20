Japon bulaşıcı hastalıklar Profesörü Iwata: Olimpiyatların düzenlenmesi konusunda kötümserim
Japon bulaşıcı hastalıklar profesörü Kentaro Iwata, ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın gelecek yıl düzenlenmesi konusunda hayli kötümser olduğunu söyledi
20.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:24
Japon bulaşıcı hastalıklar profesörü Kentaro Iwata, ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın gelecek yıl düzenlenmesi konusunda hayli kötümser olduğunu söyledi.
Kobe Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklarla ilgili çalışmalar yürüten Profesör Iwata, telekonferans yoluyla katıldığı bir programda, "Dürüst olmak gerekirse, olimpiyatların gelecek yıl gerçekleşeceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com