Japon bulaşıcı hastalıklar Profesörü Iwata: Olimpiyatların düzenlenmesi konusunda kötümserim Japon bulaşıcı hastalıklar profesörü Kentaro Iwata, ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın gelecek yıl düzenlenmesi konusunda hayli kötümser olduğunu söyledi

Japon bulaşıcı hastalıklar profesörü Kentaro Iwata, ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın gelecek yıl düzenlenmesi konusunda hayli kötümser olduğunu söyledi.

Kobe Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklarla ilgili çalışmalar yürüten Profesör Iwata, telekonferans yoluyla katıldığı bir programda, "Dürüst olmak gerekirse, olimpiyatların gelecek yıl gerçekleşeceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle