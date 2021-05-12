Japon bilim adamları: "Pfizer-BioNTech aşısı Covid-19 mutasyonlarına karşı etkili"
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Japon bilim adamları: "Pfizer-BioNTech aşısı Covid-19 mutasyonlarına karşı etkili"

Japon bilim adamları: 'Pfizer-BioNTech aşısı Covid-19 mutasyonlarına karşı etkili'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japon bilim adamlarının yaptığı çalışma, Pfizer-BioNTech ortaklığında Covid-19'a karşı geliştirilen aşının uygulandığı kişilerin yaklaşık yüzde 90'ının ülkede tespit edilen çeşitli korona virüs mutasyonlarına karşı antikor geliştirdiğini ortaya koydu.

Japon bilim adamlarının yaptığı çalışma, Pfizer-BioNTech ortaklığında Covid-19'a karşı geliştirilen aşının uygulandığı kişilerin yaklaşık yüzde 90'ının ülkede tespit edilen çeşitli korona virüs mutasyonlarına karşı antikor geliştirdiğini ortaya koydu.

Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşı seferberliği devam ederken, Japon bilim adamlarından aşıların mutasyonlu virüs üzerindeki etkisine dair umut veren bir açıklama geldi. ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını yaptıranların yaklaşık yüzde 90'ının, Japonya'da görülen Covid-19 mutasyonlarına karşı antikor geliştirdiğinin tespit edildiği açıklandı. Yokohama Şehir Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 ve farklı mutasyonlarına yakalanmadan her iki aşı dozunu da alan 105 kişi mercek altına alınırken, katılımcıların İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı yüzde 90 ila 94 oranında antikor geliştirdiği belirlendi. Çalışma, Hindistan'da tespit edilen mutasyona karşı katılımcıların yüzde 97'sinin antikor geliştirdiğini ortaya koyarken, yüzde 99'unun ise Japonya'da salgının başlangıcından beri yayılan Covid-19 türüne karşı antikorlara sahip olduğu tespit edildi.

Japonya'da uygulanan tek aşı

Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen farklı mutasyonları nedeniyle salgının 4'üncü dalgası ile mücadele eden Japonya'da toplam vaka sayısı bugün itibariyle 660 bin 637'ye yükselmiş, can kaybı da 11 bin 201'e ulaşmıştı. Aşılama hızı konusunda İngiltere, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin gerisinde kalan Japonya şimdiye dek yalnızca Pfizer-BioNTech aşısına vize vermiş, önümüzdeki günlerde AstraZeneca ve Moderna aşılarının da kullanım izni verilmek üzere değerlendirmeye alınacağı kamuoyuna yansımıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Japon bilim adamları: 'Pfizer-BioNTech aşısı Covid-19 mutasyonlarına karşı etkili'
Japon bilim adamları: 'Pfizer-BioNTech aşısı Covid-19 mutasyonlarına karşı etkili'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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