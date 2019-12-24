Japon balıkçılar bir hafta sonra serbest

24.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:30

Rusya tarafından yasa dışı avlanma şüphesiyle gözaltına alınan 24 Japon balıkçı, para cezası karşılığında serbest bırakıldı.



5 Japon balıkçı teknesinde görev yapan 24 Japon mürettebat, yasa dışı avlanma şüphesi nedeniyle Rus yetkililer tarafından gözaltına alındıktan 1 hafta sonra para cezası karşılığında serbest bırakıldı. 17 Aralık'ta Rusya kontrolündeki Habomai Adaları açıklarında ahtapot avlarken Rusya sınır muhafızları tarafından gözaltına alınarak avlanan mahsul miktarını eksik bildirmekle suçlanan balıkçılar, bugün bir Rus mahkemesi tarafından 103 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz hafta teknelerine el konulduktan sonra Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kunaşir Adası'na götürülen mürettebatın, bugün serbest bırakıldığı öğrenildi.



Geçtiğimiz hafta yasa dışı av şüphesiyle el konulan 5 balıkçı teknesindeki 24 mürettebat, Rusya otoriteleri tarafından gözaltına alınmış, Japonya ise teknelerin iki ülke arasında kararlaştırılan çerçevede av faaliyetini sürdürdüğünü açıklamıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA