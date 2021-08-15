Japon bakanlardan tartışmalı tapınağa ziyaret
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Japon bakanlardan tartışmalı tapınağa ziyaret

Japon bakanlardan tartışmalı tapınağa ziyaret
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da üç bakan, ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu Ağustos 1945'in yıl dönümünde tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret etti.

Japonya'da üç bakan, ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu Ağustos 1945'in yıl dönümünde tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret etti.

Çevre Bakanı Koizumi Şinciro, Eğitim Bakanı Hagiuda Koiçi ve Uzay Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı İnoue Şinci tartışmalı Yasukuni tapınağına geldi.

Üç bakan, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu Ağustos 1945'in 76. yıl dönümü kapsamında Yasukuni tapınağını ziyaret etti.

Yıl dönümü kapsamında Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Ekonomik ve Mali Politikalar Bakanı Nişimura Yasutoşi de tapınağı ziyaret etmişti.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Bakanların resmi ziyaretlerinin, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den tepki çekebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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