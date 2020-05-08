Japon bakandan korona virüs açıklaması

Japonya'nın korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakanı Yasutoshi Nishimura, OHAL'in kaldırılması için vaka sayısındaki düşüsün belli bir süre devam etmesi gerektiğini söyledi.

Japonya'nın korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakanı Yasutoshi Nishimura, OHAL'in kaldırılması için vaka sayısındaki düşüsün belli bir süre devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede aynı zamanda korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan olan Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, salgın nedeniyle süresi 31 Mayıs'a dek uzatılan olağanüstü hal (OHAL) kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkede yeni korona virüs vakalarındaki azalmaya dikkat çeken Nishimura, OHAL'in sona ermesinin düşüş eğiliminin bir süre devam etmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti. Son günlerdeki düşük vaka sayısının toplumun çabalarının bir sonucu olduğunu söyleyen Nishimura, hastanelerden taburcu edilen hasta sayısının da arttığını altını çizdi.

TEDBİRLER HAFİFLETİLEBİLİR

Nishimura, ülkede ciddi risk altında olmayan 34 eyaletin tedbirleri gevşetme eğiliminde olduğunu, 27'sinin ise 'evde kal' kampanyasını sürdürüp sürdürmemeyi değerlendirdiğini belirtti. Söz konusu bölgelerin 'evde kal' kampanyası yerine, sakinlerini eyalet dışı seyahatlerden kaçınmaya ve kalabalık sosyal alanlarda bulunmamaya çağırmayı planladığını kaydeden Nishimura, 21 eyaletin de 50 kişiye kadar olan toplantıların risk taşımadığı yönünde görüş bildirme düşüncesinde olduğunu söyledi.

BÖLGESEL KARAR SİNYALİ

Çoğu askıya alınan ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasının kapsamlı enfeksiyon önleme çabaları ile eş zamanlı gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen Nishimura, belirti göstermeyen virüs taşıyıcılarının hastalığı yaymaya devam etme riskine dikkat çekti. Eyaletlerdeki bölgesel koşullara göre valilerin en uygun kararı vermesini umduklarını sözlerine ekleyen Nishimura, OHAL'e ilişkin karar için hükümetin vaka sayılarının seyrine odaklanacağını yineledi.

DÜN BİR İLK YAŞANMIŞTI

Japonya'da geçen ay OHAL ilan edilmesinden bu yana dün ilk kez ülke genelindeki günlük yeni vaka sayısı yüzün altına düşmüş, salgından en çok etkilenen bölge olan başkent Tokyo'da da 5 ardışık gün boyunca yüzden az vaka bildirilmişti. Son yaşanan gelişmeler, salgının etkisini yitirdiği konusunda umut meydana getirmişti.

Bugüne dek Japonya'da toplam 16 bin 300 kişi korona virüse yakalanırken, 605 kişi ise yaşamını yitirmişti. Taburcu edilen hasta sayısının da 5 bin 797'ye ulaştığı açıklanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA