Japon Bakan Vts'yi Ziyaret Etti

İSTANBUL (AA) – Japonya Okyanus Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukuı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) teknik konular hakkında bilgi alışverişi yapılan bir ziyaret gerçekleştirdi.



Fukuı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayelerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) teknik bir ziyaret gerçekleştirdi.



Burada konuşan Fukuı, Türklerle Japonların tarihi dostluğuna dikkati çekerek, "Ertuğrul Fırkateyni'nin batmasının ardından Japonlar içten duygularla karaya vuran Türk askerlerine yardım etmiştir, ilaç vermiş, onları tedavi etmiştir. Türk ve Japon halkı arasında samimi bağlar söz konusudur. 19. Yüzyılın sonlarında bir balıkçı köyünde, yoklukların içerisinde yaralılara yardım etmesi son derece önemlidir diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber tema olarak Türk-Japon dostluğunu konu alan "Ertuğrul 1890" filmiyle ilgili hazırlanan 30 dakikalık tanıtımı izlediğini hatırlatan Fukuı, "Sayın Başbakanımız Abe, Sayın Erdoğan'ın filmi izlerken gözlerinin yaşarmasını bize sık sık anlatır." bilgilerini verdi



Konuk bakana sunum yapıldı



Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Hakan Vural ise Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının ardından Japonların Türk askerleri kurtarmasının Tük milleti için çok anlamlı olduğuna dikkati çekti.



Konuşmaların ardından, Operasyon Merkezi Amiri Kaptan Aziz Yaşar Yıldırım ve Kaptan Tuba Akar, konuk bakana operayon merkezi, Türk kıyı ve boğazları ile kıyılar konusunda planlanan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.



Sunumun ardından konuk bakan ve beraberindeki heyet operasyon merkezini gezdi.