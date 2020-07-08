Japon araştırmacılardan Covid-19 tedavisinde umut olacak çalışma Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının yaptığı çalışma, Avigan ve Futhan ilaçları birlikte uygulanan 11 Covid-19 hastasının 10'unun semptomlarında iyileşme gözlendiğini ortaya koydu.

Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının yaptığı çalışma, Avigan ve Futhan ilaçları birlikte uygulanan 11 Covid-19 hastasının 10'unun semptomlarında iyileşme gözlendiğini ortaya koydu.

Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nden bilim insanları korona virüs tedavisinde umut olabilecek bir çalışmaya imza attı. Nisan ayında Covid-19 kaynaklı zatürre teşhisi konan 11 hastanın tedavisinde anti-grip ilacı Avigan ve pankreas iltihabı tedavisinde kullanılan Futhan'ı birlikte kullanan ekip, 10 hastanın semptomlarında gerileme gözlendiğini açıkladı. Solunum cihazına bağlı olduğu belirtilen 75 yaşındaki bir hasta tedaviye rağmen hayatını kaybederken, 36-71 yaş arasındaki 10 hasta iyileşme gösterdi. Sonuçlara göre, söz konusu hastalardan kalp-akciğer pompası olarak bilinen ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) ya da normal solunum cihazı desteği ihtiyacı duyan 7 kişi de iki ilacın kombinasyonunu içeren tedaviden 1 ay sonra kendi kendine nefes alabilmeye başladı.

Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var

Futhan ve Avigan'ın Covid-19 tedavisinde etkinliğini doğrulamak için Tokyo Üniversite Hastanesi başta olmak üzere Japonya'daki diğer tıbbi kurumlarda klinik çalışmalar devam ediyor. Uzmanlar, olumlu sonuç veren ilaç kombinasyonunun tedavide kesin olarak işe yaradığından emin olmak için daha fazla bilimsel çalışmanın gerektiğine dikkat çekiyor. - TOKYO

Kaynak: İHA