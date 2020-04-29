Jant üzerinde seyreden traktör sürücüsü şaşkına çevirdi
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Jant üzerinde seyreden traktör sürücüsü şaşkına çevirdi

Jant üzerinde seyreden traktör sürücüsü şaşkına çevirdi Jant üzerinde tehlikeli yolculuk Manisa'da sol arka jantın üzerinde seyreden traktör sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Jant üzerinde seyreden traktör sürücüsü şaşkına çevirdi
29.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:18

Jant üzerinde seyreden traktör sürücüsü şaşkına çevirdi

Jant üzerinde tehlikeli yolculuk

MANİSA - Manisa'da sol arka jantın üzerinde seyreden traktör sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir traktör sürücüsü, traktörüne bağlı römorkun sol arka jantın üzerinde ilerlediği görülüyor. Lastiksiz seyreden traktör trafiği tehlikeye düşürürken, karşılaştığı manzarayı kayda alan sürücü de şaşkınlığını, "Yurdumun insanı. Ateş çıkartıyor. Memleketimin gözünü seveyim" sözleriyle dile getirdi.

Jant üzerinde seyreden traktör sürücüsü şaşkına çevirdi

Kaynak: İHA

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