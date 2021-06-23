Janna oyuncusu Merkez Baskını modunda ultisi sayesinde karşı takımı yok etti
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Janna oyuncusu Merkez Baskını modunda ultisi sayesinde karşı takımı yok etti

Janna oyuncusu Merkez Baskını modunda ultisi sayesinde karşı takımı yok etti
Playerbros - Haberler | Gamegar

Oyuncu aklı ile 1v5 durumdan galip çıkmayı başarıyor.

League of Legends'in Reddit sayfasında bir Janna oyuncusunun paylaştığı video kesitinde oyuncu sadece ulti yeteneğini kullanarak karşı takımı alt etmeyi başardı.

LoL'ün Merkez Baskını modunda Janna karakteri ile oynayan oyuncu daralan bir çemberin ortasında takım arkadaşlarını korurken yavaş yavaş arkadaşlarını kaybediyor ve tek başına kalıyor. Rakip takım tek başına kalan şampiyonu kolayca haklayabilecek güce sahip olmasına rağmen şampiyonun ulti yeteneği ile onları dışarı fırlatabileceğini düşünüp ona yaklaşmıyorlar.

Kimse kendini feda edip Janna'ya yaklaşmayınca oyuncu da çemberin iyice daralmasını bekleyip çemberin tam ortasına Flash atıyor ve ultisine basıyor. Ultisi sayesinde rakip takımı çember dışına iten oyuncu rakiplerini aklıyla alt etmeyi başarıyor.

Kaynak: Playerbros

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