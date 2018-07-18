Janis Timma Olympiakos'ta

Yunan ekibi Olympiakos, Letonyalı basketbolcu Janis Timma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. THY Euroleague ve Yunan Ligi'nin güçlü takımlarından Olympiakos, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımı David Blatt'e emanet eden kırmızı-beyazlılar, Sasha Vezenkov, Zach LeDay, Nigel Williams-Goss ve Axel Toupane'ı transfer etti. Yunan temsilcisi, son olarak İspanyol ekibi Saski Baskonia'da oynayan Letonyalı oyuncu Janis Timma ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Timma ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 26 yaşındaki basketbolcu, Baskonia ile geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 7.6 sayı, 2.4 ribaund ve 1.3 asist ile oynadı.

(İHA)