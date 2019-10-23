Jani Atanasov: Bursaspor’u ve Bursa şehrini çok seviyorum
Bursaspor'un genç futbolcusu Jani Atanasov, sahada oynadığı zaman bütün yüreğini ortaya koyduğunu söyledi. Bursaspor ve Bursa şehrini çok sevdiğini çok sevdiğini söyleyen Atanasov, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettikleri maçı da değerlendirdi.
23.10.2019 13:39
Bursaspor'un genç futbolcusu Jani Atanasov, sahada oynadığı zaman bütün yüreğini ortaya koyduğunu söyledi. Bursaspor ve Bursa şehrini çok sevdiğini çok sevdiğini söyleyen Atanasov, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettikleri maçı da değerlendirdi.
Kaynak: Dugout