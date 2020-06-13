Janet Jackson'dan Azeri şarkıcının protestosuna destek Irkçılık karşıtı "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine Emin Eminzada da destek verdi. "Terazi" şarkısıyla listeleri sallayan genç yıldız, sosyal medyada takipçilerine "Beyazların üstünlüğünü savunuyorsanız, lütfen beni takip etmeyin" diye seslendi. Emin Eminzada duyarlı paylaşımıyla dünyaca ünlü yıldız Janet Jackson'ın da takdirini topladı.

Azerbaycan'ın dünya müziğine armağanı Emin Eminzada, DMC'den çıkan yeni Türkçe şarkısı "Terazi" ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Klibiyle çok kısa süre içinde YouTube'da 1 milyon izlenme barajını aşan şarkı, popüler sosyal medya uygulaması TikTok'a da damgasını vurdu. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok TikTok kullanıcısı, "Terazi" şarkısıyla birbirinden renkli videolar hazırladı.& ;





IRKÇILIĞA TEPKİ GÖSTERDİ





Müzik dünyasındaki iddialı yükselişine devam eden Emin Eminzada, toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla da takdir topluyor. Genç sanatçı son olarak, siyahi Amerikalı George Floyd'un ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek verdi.& ;



