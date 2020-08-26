Jane Goodall: Şempanzelerin insanlarla benzerliklerini dünyaya tanıtan kadın İngiliz primatolog Jane Goodall, 1957 yılında Kenya'da ünlü arkeolog ve paleontolog Louis S.B. Leakey ile tanıştı ve o günden sonra hayatı değişti.

İngiliz primatolog Jane Goodall, 1957 yılında Kenya'da ünlü arkeolog ve paleontolog Louis S.B. Leakey ile tanıştı ve o günden sonra hayatı değişti. 1960 yılında, Gombe sahiline ayak basan Goodall, zaman içinde yaptığı keşiflerle bilim dünyasında şempanzelere dair bilinenleri değiştirdi. Kaynak: DailyMotion.com