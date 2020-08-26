Jane Goodall: Şempanzelerin insanlarla benzerliklerini dünyaya tanıtan kadın
İngiliz primatolog Jane Goodall, 1957 yılında Kenya'da ünlü arkeolog ve paleontolog Louis S.B. Leakey ile tanıştı ve o günden sonra hayatı değişti.
26.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:47
İngiliz primatolog Jane Goodall, 1957 yılında Kenya'da ünlü arkeolog ve paleontolog Louis S.B. Leakey ile tanıştı ve o günden sonra hayatı değişti. 1960 yılında, Gombe sahiline ayak basan Goodall, zaman içinde yaptığı keşiflerle bilim dünyasında şempanzelere dair bilinenleri değiştirdi.
Kaynak: DailyMotion.com